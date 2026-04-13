Finali Under 17 | spettacolo talento e grande boxe a Caivano

Si è appena conclusa al Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano la fase finale dei Campionati Regionali Under 17, organizzati dalla Federazione Pallacanestro di Campania. Le tre giornate di gare hanno visto sfidarsi alcuni dei giovani più promettenti del territorio, con incontri che hanno messo in mostra abilità tecniche e determinazione. La manifestazione ha richiamato un pubblico appassionato e ha regalato momenti di grande spettacolo.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa presso il Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano la fase finale dei Campionati Regionali Under 17 organizzati dalla FPI Campania, al termine di tre giornate intense di boxe che hanno visto protagonisti i migliori giovani talenti del territorio. La serata conclusiva ha regalato emozioni, confermando l’elevato livello tecnico della manifestazione. Sul ring si sono affrontati atleti determinati, capaci di esprimere qualità, carattere e spirito sportivo, elementi fondamentali per il percorso di crescita nel pugilato. Tra i risultati più significativi, si segnalano le vittorie di Serena Barbato (Gladiator G.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Finali Under 17: spettacolo, talento e grande boxe a Caivano Spettacolo e grande boxe alla 'Metato Boxing Night'Successo per l'iniziativa promossa dalla collaborazione fra Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano Terme Sabato 28, il Palametato,... Leggi anche: Mengoni, talento d’oro. La boxe trova un campione