Finale amaro per la Sba | Computer Gross Empoli sbanca il Palaesta negli ultimi secondi

Nell’ultimo minuto di gioco, la Computer Gross Empoli ha conquistato la vittoria ai danni della Sba al Palaesta, grazie a un canestro segnato negli ultimi secondi. Il Centro Tecnico Bm, che aveva mantenuto il vantaggio per gran parte della partita, è stato superato nel punteggio grazie alle numerose seconde opportunità di possesso concesse dai rimbalzi finali. La sfida si è conclusa con il minimo scarto tra le due squadre.

Sconfitta con il minimo scarto per il Centro Tecnico Bm che viene battuto nei secondi finali dalla Computer Gross Empoli che sfrutta nel migliore dei modi le tante seconde opportunità conquistate nei rimbalzi finali. Era partita molto determinata la Sba che nei primi minuti di gioco si era.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross EmpoliArezzo, 12 aprile 2026 – Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross Empoli. Valencia, che follia! Finale deciso negli ultimi secondiUna sfida intensa e ricca di emozioni ha visto scambi alterni di dominio tra le due formazioni, culminando con una vittoria risicata per i blancos.