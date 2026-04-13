L'attore protagonista di una serie su Rai 1 ha condiviso alcuni aspetti della propria esperienza, parlando delle emozioni legate al successo e alla fragilità personale. In un'intervista ha menzionato la paura di perdere momenti felici e il desiderio di essere riconosciuto, descrivendo il rapporto con il pubblico e le sfide affrontate nel percorso professionale. Nessun dettaglio sulla trama o sui colleghi è stato fornito.

Ci sono attori che, quando parlano di sé, sembrano voler proteggere un’immagine. Costruiscono una distanza, indossano una maschera, trovano una formula giusta per ogni risposta. Filippo Scicchitano no. Protagonista dal 13 aprile di La buona stella, la nuova serie di Rai 1, Filippo Scicchitano parla di sé come se fosse ancora quel ragazzo che si è trovato nel cinema quasi per caso, senza averlo scelto davvero, senza averlo pianificato, senza nemmeno essere sicuro di meritarselo. E forse è proprio questo il punto più umano e più interessante della sua storia: il fatto che, anche dopo il successo, anche dopo Venezia, anche dopo i film, le serie, il riconoscimento del pubblico e degli addetti ai lavori, continui a convivere con la sensazione di non essere abbastanza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Filippo Scicchitano, l’attore su Rai 1 in La buona stella: “La paura di vedere la felicità sparire”

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