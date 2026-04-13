Figc Buonfiglio | Malagò e Abete? Rispetto la volontà di chi si è espresso

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha dichiarato di rispettare la volontà di chi si è espresso, commentando le voci che riguardano una possibile candidatura alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Non ha fornito ulteriori dettagli o opinioni sulla questione, limitandosi a sottolineare il rispetto per le scelte altrui. Le indiscrezioni sul loro possibile coinvolgimento nel ruolo di vertice federale continuano a circolare nel settore calcistico.

Home > Calcio > “Come presidente del CONI rispetto la volontà di chi si è espresso, ci mancherebbe altro”. Così Luciano Buonfiglio, in risposta a chi gli chiedeva la sua opinione dopo le voci sempre più insistenti di una candidatura alla presidenza della Figc di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. “Io sono in questo momento tifoso del calcio per la sua unità, per il suo progetto e perché ritorni agli splendori di quando ero più giovane“, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Figc, Buonfiglio: "Malagò e Abete? Rispetto la volontà di chi si è espresso" Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina. Leggi anche: FIGC: Malagò e Abete si sfidano per la presidenza