Fieragrumello a 50 anni | tra trattori storici e futuro agricolo

Fieragrumello festeggia i suoi 50 anni con un evento che si è aperto nella sala conferenze di Cascina Castello a Grumello Cremonese. La manifestazione mette in mostra trattori storici e le ultime novità nel settore agricolo, creando un collegamento tra passato e futuro. La celebrazione coinvolge esposizioni, incontri e dimostrazioni legate al mondo agricolo, sottolineando il ruolo di questa fiera nel panorama locale.

La celebrazione del cinquantesimo anniversario di Fieragrumello si è ufficialmente aperta presso la sala conferenze Cascina Castello a Grumello Cremonese, segnando l’inizio di una manifestazione che fonde le radici della tradizione agricola con le più moderne innovazioni tecnologiche. L’evento, che vede come protagonista il settore primario della Pianura Padana, propone un percorso che spazia dalla memoria storica dei mezzi meccanici alle nuove frontiere della sostenibilità ambientale. Tra memoria meccanica e innovazione tecnologica nel cuore della pianura. L’edizione numero 50 della manifestazione non si limita a una semplice esposizione commerciale, ma si configura come un ponte generazionale tra passato e futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fieragrumello a 50 anni: tra trattori storici e futuro agricolo FieraGrumello compie 50 anni: tra arte, memoria e street foodIl Comitato FieraGrumello organizza l’evento celebrativo per i 50 anni della prima edizione, in programma tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Caso carburante agricolo, trattori fermi in Puglia: "Così si impedisce alle imprese di lavorare"Il nuovo applicativo regionale Seia blocca le pratiche Uma e l’erogazione del carburante agricolo.