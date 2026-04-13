Ficus al Massimo

Sabato 18 e domenica 19 aprile, il Garum Museo della Cucina in via dei Cerchi, 87, ospiterà nuovamente l’evento Ficus al massimo. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana, offrendo ai visitatori l’opportunità di partecipare a diverse attività legate alla cucina e alla tradizione gastronomica. L’ingresso è previsto nel corso di due giorni consecutivi presso il locale situato in zona centrale.

Ficus al massimo torna al Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi, 87, sabato 18 e domenica 19 aprile. Nel fine settimana in cui la Capitale celebra il suo 2779esimo compleanno, torna uno degli appuntamenti più riconoscibili della scena creativa cittadina.Il 18 e 19 aprile, dalle 10.30 alle.🔗 Leggi su Romatoday.it Villa Garibaldi e Villa Giulia si fanno belle e riaprono al pubblico: c'è un piano per salvare il ficus monumentaleDopo i danni del maltempo, sono stati conclusi gli interventi urgenti chiesti dal Comune che rendono di nuovo fruibile le due aree verdi. FICUS AL MASSIMO | #circomassimo