FIB Top Team alla Costigliolese | vittoria decisiva e Final Four conquistate

Il FIB Top Team ha ottenuto una vittoria importante contro la Bovesana, assicurandosi così il pass per le Final Four che si terranno a Dronero il prossimo weekend del 25-26. La partita si è conclusa con un risultato convincente a favore della squadra, che ha dimostrato superiorità sul campo. La qualificazione ai playoff è ora ufficiale, e la squadra si prepara per l’impegno successivo in vista dell'appuntamento di Dronero.

La Costigliolese conquista il FIB Top Team della settimana, al termine di una prestazione convincente e decisiva che vale l’accesso alle Final Four, in programma a Dronero, in provincia di Cuneo, il 25 e 26 aprile. Un successo pesante, arrivato in un momento cruciale della stagione, che conferma ancora una volta il valore e la solidità del gruppo. A raccontare emozioni e retroscena è Valentina Petulicchio, atleta classe 1989, originaria di Ovada (Alessandria) e tra le protagoniste di questo importante traguardo: “È stata una vittoria decisamente importante, conquistata contro la Bovesana di Cuneo. Per noi era una sfida chiave, visto l’equilibrio in classifica: poteva significare playoff, come poi è stato, ma anche playout in caso di sconfitta.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - FIB Top Team alla Costigliolese: vittoria decisiva e Final Four conquistate Volo donne, festa per Auxilium Saluzzo: Final Four e riconoscimento FIB Top TeamCala il sipario sulla regular season della Serie A del volo femminile e il verdetto dell’ultima giornata premia l’Auxilium Saluzzo, che conquista la... Il Fib Top Team va alla Mondovì, una vittoria che sa di crescitaFIB Top Team parla piemontese ed è targato Mondovì, capace di abbattere le mura amiche e superare la corazzata Auxilium Saluzzo.