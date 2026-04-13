Fiamme su un refrigerato in A1 | l’autista salva il mezzo in corsia

Sabato sera, sull'autostrada A1 vicino a San Rocco al Porto, si è sviluppato un incendio che ha interessato un veicolo refrigerato. L’autista, intervenuto prontamente, è riuscito a mettere in salvo il mezzo e a spostarlo in corsia. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti tra le persone coinvolte.

Un incendio ha colpito un mezzo refrigerato sull’autostrada A1 nella serata di sabato 11 aprile, proprio nei pressi di San Rocco al Porto. Il rogo è divampato intorno alle ore 20:00 mentre il furgone procedeva verso Milano, ma grazie alla prontezza del conducente che è riuscito a spostare il veicolo in corsia di emergenza, non si sono registrati danni fisici alle persone coinvolte. La reazione rapida del conducente e l’intervento dei soccorsi. L’autista, accorgendosi immediatamente della presenza delle fiamme sul proprio automezzo, ha agito con decisione per mettere in sicurezza la propria incolumità. La manovra di accostamento sulla fascia laterale dell’arteria permetteva di allontanarsi dal pericolo, consentendo al guidatore di scendere dal mezzo senza subire alcun tipo di lesione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme su un refrigerato in A1: l’autista salva il mezzo in corsia Mezzo a fuoco verso l’autostrada A1: dieci chilometri di coda, si scorre su una corsiaVeicolo in fiamme nel tratto fra Monte Porzio Catone e l'ingresso con l'autostrada A1: traffico in tilt e code da 10 chilometri. Furgone in fiamme sull’Autostrada A1: il conducente si salva per un soffioSan Rocco al Porto (Lodi), 12 aprile 2026 – Paura nella notte tra sabato e oggi, domenica 12 aprile 2026, lungo l’Autostrada A1 all’altezza di San...