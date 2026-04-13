Fiamme nel palazzo | bimbi calati dalla finestra ma la mamma cade nel vuoto
Nella mattinata di lunedì 13 aprile, un incendio si è sviluppato in un edificio di tre piani nel centro di Castrezzato, probabilmente a causa di un problema elettrico. Le fiamme hanno prodotto denso fumo, costringendo alcune persone a scappare calando i bambini dalle finestre. Durante le operazioni di salvataggio, una donna è caduta nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.
Fumo, paura e una fuga disperata dalla finestra: è quanto avvenuto a Castrezzato nella tarda mattinata di lunedì 13 aprile in piazza Angelo Zammarchi, dove un incendio è divampato all’interno di un edificio residenziale di tre piani, probabilmente a causa di un guasto all’impianto elettrico.Il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
L’ingresso in classe, poi il salto nel vuoto dalla finestra. Parla il prof che ha salvato lo studente 19enne: “L’ho afferrato per un piede, ma non sono un eroe”Bergamo, 3 aprile 2026 – Classe prima, indirizzo tessile, istituto tecnico “Paleocapa“, in via Gavazzeni a Bergamo.
Bergamo, studente tenta di saltare dalla finestra: docente lo prende per una gamba trattenendolo nel vuotoUn 19enne, studente di un altro istituto tecnico, è entrato lunedì mattina in istituto e ha raggiunto una classe chiedendo di parlare con una ragazza.