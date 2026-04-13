Fiamme nel palazzo | bimbi calati dalla finestra ma la mamma cade nel vuoto

Nella mattinata di lunedì 13 aprile, un incendio si è sviluppato in un edificio di tre piani nel centro di Castrezzato, probabilmente a causa di un problema elettrico. Le fiamme hanno prodotto denso fumo, costringendo alcune persone a scappare calando i bambini dalle finestre. Durante le operazioni di salvataggio, una donna è caduta nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.