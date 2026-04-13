Da Roma arriva una presa di posizione di Forza Italia rivolta al sindaco, in un contesto di tensione politica locale. La strategia del partito si manifesta attraverso iniziative che puntano a coinvolgere il partito civitanovese in un confronto diretto con l’attuale primo cittadino. La vicenda si sviluppa senza la presenza di figure ufficiali coinvolte nel conflitto, mentre le mosse di Forza Italia vengono interpretate come parte di un disegno più ampio.

C’è una regia romana dietro alle mosse di Forza Italia per chiamare il partito civitanovese allo scontro con Fabrizio Ciarapica. Esecutori sono Paolo Giannoni e Corrado Perugini, rispettivamente coordinatore locale e dirigente regionale degli azzurri, che sabato mattina a sorpresa hanno partecipato alla call riservata ai coordinatori provinciali dei partiti del centrodestra. E ci sarebbe un filo che porta a direttive romane e anconetane dietro il tentativo dei due civitanovesi di far dimettere tutti quelli che in Forza Italia hanno incarichi in amministrazione comunale e nelle società municipalizzate, dal vicesindaco Claudio Morresi, ai consiglieri comunali Piero Croia, Paola Fontana e Niccolò Renzi fino ai componenti delle municipalizzate controllate dal Comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FI da Roma contro il sindaco. Ma la battaglia non trova soldati

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