Festa della merca a Tarquinia | gare con anelli dimostrazioni ed escursione

Sabato 18 e domenica 19 aprile si terrà a Tarquinia la festa della merca, organizzata dall'Università agraria. L'evento si svolgerà presso la località “La roccaccia” e prevede gare con anelli, dimostrazioni e un’escursione. La manifestazione include spettacoli di folklore, musica, intrattenimento e attività per bambini, offrendo un’occasione per vivere un momento di tradizione locale.

Sabato 18 e domenica 19 aprile l'Università agraria di Tarquinia organizza la festa della merca. Il tradizionale appuntamento è fissato presso la località “La roccaccia” e unisce folklore popolare a musica, intrattenimento e giochi per bambini. Il ricco e variegato programma della manifestazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it A Tarquinia la festa del giovedì grasso dedicata ai bambiniGiovedì 12 febbraio, al centro commerciale Top 16 di Tarquinia, è organizzato un pomeriggio di festa pensato per i più piccoli. Il racconto della Festa di Giulia D'alessandro - facebook.com facebook Sconfinamenti poetici: la poesia internazionale inaugura la Festa della Lettura 2026 ift.tt/PSLDyCi x.com