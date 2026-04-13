Festa della Mamma | relax e talassoterapia sulla Costa degli Dei

In occasione della Festa della Mamma, un resort sulla Costa degli Dei ha organizzato un percorso di benessere che include trattamenti di talassoterapia e l’uso di risorse naturali locali. L'iniziativa si svolge presso una struttura ricettiva situata nella zona di Ricadi, nota per le sue risorse marine e i servizi termali. La proposta si rivolge a chi desidera festeggiare questa ricorrenza con un momento di relax e cura del corpo.

Per celebrare la ricorrenza della Festa della Mamma, il Capovaticano Resort Thalasso Spa di Ricadi propone un percorso di benessere focalizzato sulla talassoterapia e sull’utilizzo di risorse naturali locali. L’iniziativa, situata sulla Costa degli Dei, mira a offrire un’alternativa al classico dono materiale, puntando sul valore del tempo e del riposo attraverso trattamenti specifici che sfruttano le proprietà dell’acqua marina e della flora mediterranea. Il valore terapeutico della natura calabrese nel benessere individuale. Scegliere un regalo per la ricorrenza dedicata alle madri richiede spesso una riflessione che vada oltre l’oggetto fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa della Mamma: relax e talassoterapia sulla Costa degli Dei Leggi anche: Costa degli Dei in primavera: come rigenerarsi, tra relax e benessere Leggi anche: Max Pezzali sulla Costa Toscana: Party Boat, nuove date a Milano e spoiler sulla serie degli 883