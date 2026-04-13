Ferretti chiusa l’Opa di Komarek E Al Kharafi sale al 5%

La società KKCG Maritime, controllata dal miliardario ceco Karel, ha concluso l’offerta pubblica di acquisto su Ferretti, che si è chiusa senza ulteriori adesioni. Nel frattempo, l’investitore kuwaitiano Al Kharafi ha aumentato la sua partecipazione al 5 per cento. La disputa tra le parti si è protratta nel tempo e ora si registra questa fase conclusiva delle operazioni di acquisto.

Forlì, 13 aprile 2026 – Continua la sfida tra la società KKCG Maritime del miliardario ceco Karel Komarek, che partiva da una quota intorno al 15%, e il colosso cinese Weichai, che detiene la maggioranza del gruppo con circa il 39%, per il controllo di Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto con quartier generale a Forlì. E’ terminata oggi l’ Opa volontaria parziale promossa da Komarek, iniziata il 16 marzo, sulle azioni ordinarie e nell’ultima giornata sono state presentate 13.522.148 richieste di adesione che portano la quota complessiva 29.611.598, pari al 56,8% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, chiusa l’Opa di Komarek. E Al Kharafi sale al 5% Ferretti, parte l’Opa: Komarek cerca già alleati italiani per sfidare la maggioranza cineseForlì, 15 marzo 2026 – Chi lavora nel settore della nautica e segue da fuori la vicenda Ferretti, la paragona a una guerra fredda, una partita a... Opa parziale del miliardario Komarek su Ferretti, il cda istituisce l' “Independent Board Committee”Ferretti è al centro di un'opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek contrastata dall'attuale azionista di maggioranza cinese di Weichai... Argomenti più discussi: Ferretti, chiusa l'opa di Kkcg Maritime: Komàrek sale al 23,2%; Ferretti, momento clou. Komarek: La mia Opa è vantaggiosa. Ferrari ha già venduto; Due rotte molto diverse. Ferretti Yachts, scontro tra soci sull'Opa di Kkcg; Ferretti, Piero Ferrari aderisce all’opa di Kkcg. Può continuare come membro del cda. Cattolica: Ferretti Group, Piero Ferrari sceglie Komárek e cede il suo 4,6% di quote Piero Ferrari dice sì a Komarek. Il mare calmo della nautica di lusso è ormai un ricordo per il Gruppo Ferretti. Il gigante romagnolo, controllato dal colosso cinese Weichai e con - facebook.com facebook