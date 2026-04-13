Ferretti Al Kharafi al 5%

Bader Nasser Al-Kharafi ha aumentato la sua partecipazione in Ferretti al 5%. L'operazione è avvenuta il 1 aprile, come riportato nelle comunicazioni ufficiali alla Consob. La modifica nella quota azionaria è stata comunicata agli organi di vigilanza secondo le procedure previste dalla normativa. Al-Kharafi aveva già una presenza significativa in questa azienda e ora la sua partecipazione ha raggiunto la soglia del 5 percento.