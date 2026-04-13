Ferretti Al Kharafi al 5%
Bader Nasser Al-Kharafi ha aumentato la sua partecipazione in Ferretti al 5%. L'operazione è avvenuta il 1 aprile, come riportato nelle comunicazioni ufficiali alla Consob. La modifica nella quota azionaria è stata comunicata agli organi di vigilanza secondo le procedure previste dalla normativa. Al-Kharafi aveva già una presenza significativa in questa azienda e ora la sua partecipazione ha raggiunto la soglia del 5 percento.
Bader Nasser Al-Kharafi è salito al 5% di Ferretti. L'operazione, si apprende dalle comunicazioni alla Consob, è del 1 aprile. A gennaio l'imprenditore kuwaitiano aveva annunciato di aver acquisito una partecipazione del 3% nel gruppo degli yacht.🔗 Leggi su Lanazione.it
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