Ferrante e Castrovilli lanciano la Sangio

Nel match tra Sangiovannese e Lanciotto Campi, la squadra di casa viene sconfitta per 2-0. I gol per gli ospiti vengono segnati da Ferrante e Castrovilli. Durante la partita, vengono effettuati vari cambi, tra cui l’ingresso di Bigazzi al 31’ del secondo tempo e di Bini al 9’, mentre altri giocatori come Coviello e Bambi entrano rispettivamente al 33’ e al 9’. La formazione di partenza comprende diversi titolari, con alcuni sostituti disponibili in panchina.