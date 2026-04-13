Ferrante e Castrovilli lanciano la Sangio
Nel match tra Sangiovannese e Lanciotto Campi, la squadra di casa viene sconfitta per 2-0. I gol per gli ospiti vengono segnati da Ferrante e Castrovilli. Durante la partita, vengono effettuati vari cambi, tra cui l’ingresso di Bigazzi al 31’ del secondo tempo e di Bini al 9’, mentre altri giocatori come Coviello e Bambi entrano rispettivamente al 33’ e al 9’. La formazione di partenza comprende diversi titolari, con alcuni sostituti disponibili in panchina.
lanciotto campi 0 sangiovannese 2 LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Borghini, Esposito Goretti, Galli (31’ st Bigazzi), Silli, Bambi, Preci, Sellaroli (9’ st Bini), Cecchi, Afelba, Lepri (33’ st Coviello), A disp: Hila, Faggi, Pisco, Moretti, Vivarelli. All. Selvaggio SANGIOVANNESE: Baracco, Nocentini (42’ pt Yade Diallo), Agrello, Noferi, Ferrante, Manes, Zoppi (38’ st Falugiani), Gori, Borri (33’ st Fiaschi) Castrovilli (19’ st Stopponi) Calosi (14’ st Lonbardi). A disp: Barberini, Stopponi, Bardotti, Rossi, Fiaschi, Ceccherini. All. Calderini Arbitro: Quarta di Lecce (Pappalardo-Gioia) Reti: 27’ pt Ferrante (S), 4’ st Castrovilli Note: ammoniti Borghini, Nocentini.🔗 Leggi su Lanazione.it
Seconda vittoria per gli azzurri: nel finale l’arbitro ha diretto con due dirigenti con la bandierina. La doppietta di Castrovilli esalta la Sangio. Partita decisa in 11 minuti, guardalinee kosangiovannese 2 lastrigiana 0 SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini, Gozzini, Agrello, Rossi (9’ st Noferi), Nocentini, Manes (12’ st Stopponi), Zoppi...
Eccellenza: gli azzurri anticipano la sfida contro il Valentino Mazzola. Mercoledì prossimo a Piacenza c’è la Coppa col Nibbiano. Torna Ferrante nella Sangio in campo domaniSAN GIOVANNI La Sangiovannese anticipa il suo impegno di campionato con il Valentino Mazzola.