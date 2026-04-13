Fero Pe è l'artista scelto per dare nuova energia alle Teenage Mutant Ninja Turtles. Questi personaggi, nati negli anni Ottanta, hanno mantenuto il loro appeal attraverso continui cambiamenti e aggiornamenti visivi. La sua collaborazione si inserisce in questa tradizione di rinnovamento, mantenendo fede all’identità originale delle tartarughe mutanti. La sua interpretazione si inserisce nel processo di aggiornamento delle figure, senza alterarne i tratti fondamentali.

Ci sono personaggi che attraversano generazioni senza perdere forza. Le Teenage Mutant Ninja Turtles sono tra questi: nate negli anni ’80, hanno continuato a reinventarsi grazie a nuovi autori capaci di rispettarne l’identità ma anche di rinnovarne il linguaggio visivo. Tra gli artisti che oggi stanno contribuendo a questa evoluzione c’è Fero Pe, illustratore messicano che sta riscuotendo grande successo negli Stati Uniti e che sarà tra gli ospiti dell’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Chi è Fero Pe. Fero Pe è un artista messicano che negli ultimi anni si è affermato nel mercato americano grazie a uno stile dinamico, energico e fortemente narrativo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fero Pe: l’artista che porta nuova energia alle Teenage Mutant Ninja Turtles

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