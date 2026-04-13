Fermana show nel finale Montefano doccia gelata

Nel finale di partita, la Fermana ha trovato il gol decisivo, lasciando il pubblico di Montefano deluso. La formazione ospite si è imposta con due reti, segnate da Talozzi e Bernardi, sostituito nel secondo tempo da Straccio. La squadra locale ha tentato di reagire, inserendo diversi cambi nel tentativo di riequilibrare il risultato, ma senza successo. La gara si è conclusa con la vittoria della Fermana, che ha ottenuto tre punti importanti.

0 FERMANA 2: Talozzi, Martedì, Bernardi, Camilloni (10’ st Straccio), Rosolani, Magini (68’ Bonacci), Ferretti, Bambozzi (37’ st Frulla) a, Stampella (32’ st Cornero), Strupsceki, Nardacchione (16’ st Castignani). A disp: Strappini, Fossi, Angelucci, Galeotti. All: Bilò. FERMANA: Blasizza, Nunzi, Kieling Alisson, Carmona, Barellini, Scanagatta, Fofi (43’ st Petronelli), Siculi (26’ st Saviano), Bruno (32’ st Cabrera), Cicarevic (39’ st Morelli), Lischi (26’ st Frinconi). A disp: Valente, Pulpito, Zanotelli, Dicembre. All: Gentilini. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 44’ st Saviano, 46’ st Carmona. Note - Espulso Scanagatta all’87 per doppio cartellino giallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fermana show nel finale. Montefano, doccia gelata Fermana travolge il Montefano: doppietta finale e sogni di playoffIl finale di stagione in Eccellenza si accende di un’intensità brutale a Montefano, dove la Fermana ha strappato una vittoria sofferta contro il... Fermana a Montefano per un match dalle mille insidieUltimi allenamenti prima del ritorno in campo per la Fermana impegnata domenica in casa del Montefano in un match dalle mille insidie ma che,...