Fermana show nel finale Montefano doccia gelata

Da sport.quotidiano.net 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel finale di partita, la Fermana ha trovato il gol decisivo, lasciando il pubblico di Montefano deluso. La formazione ospite si è imposta con due reti, segnate da Talozzi e Bernardi, sostituito nel secondo tempo da Straccio. La squadra locale ha tentato di reagire, inserendo diversi cambi nel tentativo di riequilibrare il risultato, ma senza successo. La gara si è conclusa con la vittoria della Fermana, che ha ottenuto tre punti importanti.

0 FERMANA 2: Talozzi, Martedì, Bernardi, Camilloni (10’ st Straccio), Rosolani, Magini (68’ Bonacci), Ferretti, Bambozzi (37’ st Frulla) a, Stampella (32’ st Cornero), Strupsceki, Nardacchione (16’ st Castignani). A disp: Strappini, Fossi, Angelucci, Galeotti. All: Bilò. FERMANA: Blasizza, Nunzi, Kieling Alisson, Carmona, Barellini, Scanagatta, Fofi (43’ st Petronelli), Siculi (26’ st Saviano), Bruno (32’ st Cabrera), Cicarevic (39’ st Morelli), Lischi (26’ st Frinconi). A disp: Valente, Pulpito, Zanotelli, Dicembre. All: Gentilini. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 44’ st Saviano, 46’ st Carmona. Note - Espulso Scanagatta all’87 per doppio cartellino giallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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