Femminicidio di Spoleto Romita condannato all' ergastolo per aver strangolato la moglie

La Corte d'assise di Terni ha condannato all'ergastolo un uomo per aver ucciso la moglie a Spoleto. L'accusa ha contestato il reato di femminicidio, e la sentenza conferma la condanna definitiva per l'omicidio, avvenuto tramite strangolamento. La decisione è stata presa dopo il processo che ha ascoltato le testimonianze e analizzato le prove presentate durante l'udienza.