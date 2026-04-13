Femminicidio di Spoleto Romita condannato all' ergastolo per aver strangolato la moglie
La Corte d'assise di Terni ha condannato all'ergastolo un uomo per aver ucciso la moglie a Spoleto. L'accusa ha contestato il reato di femminicidio, e la sentenza conferma la condanna definitiva per l'omicidio, avvenuto tramite strangolamento. La decisione è stata presa dopo il processo che ha ascoltato le testimonianze e analizzato le prove presentate durante l'udienza.
La Corte d’assise di Terni ha condannato Nicola Gianluca Papadia all’ergastolo per il femminicidio della moglie Laura Papadia. L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2025 nell’appartamento di via Portafuga a Spoleto.Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’omicidio avvenne al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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