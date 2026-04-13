Fdi e mafia | il paradosso delle liste gestite da Delmastro

Durante il festival antimafia intitolato L’impegno di Tutti, organizzato dall’associazione Wikimafia a Milano, sono stati rivelati nuovi dettagli sulla gestione delle candidature di Fratelli d’Italia. In particolare, sono stati approfonditi aspetti riguardanti le liste elettorali e il ruolo di alcuni esponenti del partito. La manifestazione ha attirato l’attenzione su questioni legate alla presenza di candidati e alle procedure di selezione adottate dal partito.

Durante il festival antimafia intitolato L’impegno di Tutti, tenutosi a Milano per iniziativa dell’associazione Wikimafia, sono emersi dettagli inediti sulla gestione interna dei candidati in Fratelli d’Italia. Peter Gomez e l’ex magistrato Gherardo Colombo hanno discusso le criticità legate alla selezione politica e alle responsabilità morali del partito, evidenziando un legame tra la gestione delle candidature e la presenza di amministratori coinvolti in vicende di criminalità organizzata. Le dinamiche interne che hanno regolato l’ingresso dei candidati alle elezioni politiche in Fratelli d’Italia rivelano una gestione centralizzata nelle mani di Delmastro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fdi e mafia: il paradosso delle liste gestite da Delmastro Quando Delmastro (FdI) diceva sulla separazione delle carriere: “Finalmente una giustizia liberale” – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 ARCHIVIO "Vittoria storica e a lungo attesa, che consegnerà per il tramite del sorteggio la vera autonomia e... Sanità, Marcello (FdI): "Risolvere le criticità delle liste d'attesa per l'impianto di valvole aortiche"Il consigliere regionale riminese chiede alla giunta di attivarsi per ridurre i tempi di attesa e garantire un accesso più rapido e uniforme alle...