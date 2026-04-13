Favara assediata dalle multe dei vigili urbani | è scontro tra gli obiettivi di cassa e telecamere fantasma

A Favara si assiste a un acceso confronto tra le forze dell’ordine e alcuni cittadini riguardo alle sanzioni stradali. La questione riguarda principalmente le multe elevate e il ruolo delle telecamere di sorveglianza, che secondo alcune testimonianze sarebbero spesso inattive o non funzionanti. La discussione si concentra su come siano stati gestiti i controlli e le eventuali implicazioni legate all’obiettivo di incasso delle multe.