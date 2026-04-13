Favara assediata dalle multe dei vigili urbani | è scontro tra gli obiettivi di cassa e telecamere fantasma
A Favara si assiste a un acceso confronto tra le forze dell’ordine e alcuni cittadini riguardo alle sanzioni stradali. La questione riguarda principalmente le multe elevate e il ruolo delle telecamere di sorveglianza, che secondo alcune testimonianze sarebbero spesso inattive o non funzionanti. La discussione si concentra su come siano stati gestiti i controlli e le eventuali implicazioni legate all’obiettivo di incasso delle multe.
A Favara il clima politico si fa rovente attorno al tema della sicurezza urbana e alla gestione delle sanzioni stradali. L’intensificazione dei controlli, “figlia" dell’arrivo di nuovi vigili urbani, ha innescato una battaglia di nervi tra le forze politiche, culminata in scambi al vetriolo che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
A Favara arrivano i vigili urbani: le prime multe scatenano il panico. L’opposizione attacca: “È successo il caos”“In questi giorni è successo il caos, con l’arrivo – finalmente, dico – dei vigili urbani a Favara”.
Dalle multe alle nuove auto: oltre 100 mila euro per garantire interventi rapidi e sicuri dei vigili urbaniIl Comune rottama i vecchi mezzi "fuorilegge" e pericolosi per gli agenti, finanziando l'acquisto di cinque veicoli fiammanti con l’avanzo delle...