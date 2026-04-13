Fausto Lama parla della sua rinascita musicale dei rapporti con California e di Sanremo | Dopo aver rotto tutto sarebbe un altro bel modo per ritrovarmi
Fausto Lama, noto anche come Fausto Zanardelli, ha annunciato una nuova fase nella sua carriera musicale, parlando di una rinascita personale e artistica. Ha menzionato i rapporti con la sua ex compagna, nota come California, e ha fatto riferimento a possibili partecipazioni a eventi come il Festival di Sanremo. Dopo aver interrotto precedenti progetti, Lama si dice pronto a ripartire, senza però negare le esperienze passate con il duo musicale di cui faceva parte.
Fausto Lama, al secolo Fausto Zanardelli, è più determinato che mai ad andare oltre i ComaCose, senza però rinnegare il duo e il suo matrimonio con California, all’anagrafe Francesca Mesiano, ormai naufragato. In un’intervista per il Corriere della Sera, il cantante ha parlato del suo nuovo singolo Giovani Bukowski: «Questo pezzo è nato dopo una serata tra vecchi amici che non vedevo da tempo. Parla di inadeguatezza e di noia. Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci». Nella canzone, Lama ha deciso di mettere avanti sé stesso, dando una svolta al proprio percorso artistico: «Negli ultimi anni del progetto ComaCose ho sofferto il punto di vista doppio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
“Cuoricini parla di quello che si è rotto. Era scritto nelle stelle che sarebbe finita. Ha fatto male, tra la differenza d’età e le difficoltà di lavorare comunque insieme”: parla Fausto LamaDopo anni di percorso condiviso con i Coma Cose, Fausto Lama torna a sviluppare un progetto che si sta svelando brano dopo brano nel corso del 2026.
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