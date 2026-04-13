Fausto Lama, noto anche come Fausto Zanardelli, ha annunciato una nuova fase nella sua carriera musicale, parlando di una rinascita personale e artistica. Ha menzionato i rapporti con la sua ex compagna, nota come California, e ha fatto riferimento a possibili partecipazioni a eventi come il Festival di Sanremo. Dopo aver interrotto precedenti progetti, Lama si dice pronto a ripartire, senza però negare le esperienze passate con il duo musicale di cui faceva parte.

Fausto Lama, al secolo Fausto Zanardelli, è più determinato che mai ad andare oltre i ComaCose, senza però rinnegare il duo e il suo matrimonio con California, all’anagrafe Francesca Mesiano, ormai naufragato. In un’intervista per il Corriere della Sera, il cantante ha parlato del suo nuovo singolo Giovani Bukowski: «Questo pezzo è nato dopo una serata tra vecchi amici che non vedevo da tempo. Parla di inadeguatezza e di noia. Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci». Nella canzone, Lama ha deciso di mettere avanti sé stesso, dando una svolta al proprio percorso artistico: «Negli ultimi anni del progetto ComaCose ho sofferto il punto di vista doppio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fausto Lama parla della sua rinascita musicale, dei rapporti con California e di Sanremo: «Dopo aver rotto tutto sarebbe un altro bel modo per ritrovarmi»

“Cuoricini parla di quello che si è rotto. Era scritto nelle stelle che sarebbe finita. Ha fatto male, tra la differenza d’età e le difficoltà di lavorare comunque insieme”: parla Fausto LamaDopo anni di percorso condiviso con i Coma Cose, Fausto Lama torna a sviluppare un progetto che si sta svelando brano dopo brano nel corso del 2026.

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