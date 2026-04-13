Farmacie in sciopero la mobilitazione sindacale coinvolge settemila persone solo in Lombardia
In Lombardia, circa settemila farmacisti hanno aderito a uno sciopero, partecipando a una mobilitazione sindacale. La protesta coinvolge professionisti che ogni giorno assicurano un servizio essenziale per la salute pubblica. La regione rappresenta una delle aree più coinvolte nell'azione di protesta, che si svolge nel settore farmaceutico, caratterizzato da un andamento redditizio.
Milano – Solo in Lombardia si contano settemila professionisti, che “ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per la salute dei cittadini” in un settore che continua a macinare profitti. Oggi incrociano le braccia in tutta Italia i dipendenti delle farmacie private, che protestano contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale Federfarma scaduto il 31 agosto 2024 e chiedono un miglioramento delle condizioni di lavoro. Si tratta della seconda mobilitazione in meno di sei mesi, dopo quella dello scorso 6 novembre, seguita da un dialogo sfociato in un nulla di fatto. “È tempo di dare pieno riconoscimento al ruolo dei...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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