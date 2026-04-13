Farmacie Bocchi | Regione incoerente mentre taglia i fondi si prende i meriti dell' azione del Governo
Il rappresentante delle farmacie territoriali ha criticato la Regione, accusandola di incoerenza. Secondo quanto dichiarato, mentre la Regione riduce i fondi destinati alle farmacie, si attribuisce i meriti delle azioni del Governo. Le farmacie sono descritte come punti di riferimento sociali, in particolare nei territori meno popolati e per le categorie più fragili, andando oltre la funzione di semplici presidi sanitari.
"Le farmacie territoriali non sono meri presìdi sanitari, ma veri e propri punti di riferimento sociali, soprattutto nei territori meno densamente popolati e al servizio delle categorie più fragili. Ma la Regione, pur riempiendosi la bocca di buoni propositi, taglia loro i fondi”. Così il.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: "Pianura Padana tra le aree più inquinate d’Europa, il governo taglia i fondi per la qualità dell'aria"
50 anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si cancella la memoria: “Il governo taglia i fondi ai centri sui crimini del regime”Nella marcia che ogni anno attraversa Buenos Aires il 24 marzo, anniversario del colpo di Stato che nel 1976 aveva dato inizio alla dittatura...