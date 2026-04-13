Farmacie Bocchi | Regione incoerente mentre taglia i fondi si prende i meriti dell' azione del Governo

Il rappresentante delle farmacie territoriali ha criticato la Regione, accusandola di incoerenza. Secondo quanto dichiarato, mentre la Regione riduce i fondi destinati alle farmacie, si attribuisce i meriti delle azioni del Governo. Le farmacie sono descritte come punti di riferimento sociali, in particolare nei territori meno popolati e per le categorie più fragili, andando oltre la funzione di semplici presidi sanitari.