Farmacie Bocchi | Regione incoerente mentre taglia i fondi si prende i meriti dell' azione del Governo

Da parmatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante delle farmacie territoriali ha criticato la Regione, accusandola di incoerenza. Secondo quanto dichiarato, mentre la Regione riduce i fondi destinati alle farmacie, si attribuisce i meriti delle azioni del Governo. Le farmacie sono descritte come punti di riferimento sociali, in particolare nei territori meno popolati e per le categorie più fragili, andando oltre la funzione di semplici presidi sanitari.

"Le farmacie territoriali non sono meri presìdi sanitari, ma veri e propri punti di riferimento sociali, soprattutto nei territori meno densamente popolati e al servizio delle categorie più fragili. Ma la Regione, pur riempiendosi la bocca di buoni propositi, taglia loro i fondi”. Così il.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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