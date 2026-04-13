Una famiglia che vive nel bosco ha ricevuto solo una videochiamata in occasione del compleanno di Catherine, senza poter incontrare di persona i tre figli. Le assistenti sociali hanno negato l’accesso in presenza, suscitando la delusione di circa 15.000 persone che avevano firmato una petizione a favore del ricongiungimento. La sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, deciderà se i figli potranno riunirsi con la famiglia.

Le assistenti sociali negano l’incontro in presenza con i tre figli. Attesa per il 21 aprile la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che deciderà sul ricongiungimento. Intanto, smentita la presunta collaborazione con Netflix Catherine Birmingham compie 46 anni lontana dai suoi tre figli. Per la madre della famiglia nel bosco nessun incontro dal vivo. Infatti, la casa-famiglia di Vasto ha autorizzato esclusivamente una videochiamata, respingendo la richiesta di una visita in presenza avanzata dai legali e sostenuta da oltre 15 mila firme raccolte nelle scorse settimane. La decisione, presa dalle assistenti sociali che seguono il caso, ha suscitato delusione e critiche tra i sostenitori, che sui social hanno espresso amarezza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, per il compleanno di Catherine solo una videochiamata: delusi 15 mila firmatari

Famiglia nel bosco, la zia Rachel racconta la videochiamata tra Catherine e i figli: "40 minuti di urla"Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli, il caso della famiglia nel bosco è tornato ad accendere il dibattito pubblico e politico.

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