Famiglia nel bosco contatti con Netflix per diritti della storia? L' avvocata di Nathan e Catherine smentisce

Una famiglia coinvolta in una storia ambientata nel bosco ha smentito di aver stipulato un accordo con Netflix. L’avvocata rappresentante ha precisato che non ci sono contratti firmati né trattative in corso con la piattaforma di streaming. La notizia si riferisce a eventuali diritti legati alla narrazione e alla produzione di contenuti audiovisivi, ma al momento non ci sono accordi ufficiali.

L’avvocata di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i coniugi della cosiddetta “famiglia del bosco“, smentisce le voci su un accordo con Netflix per far diventare la loro storia una serie TV. Secondo la legale non esiste alcun contratto né trattative, e critica la diffusione di “notizie speculative” che aggravano “la drammaticità della situazione”. La famiglia nel bosco su Netflix? La smentita dell'avvocata L'attenzione dei media sui Trevallion La famiglia nel bosco su Netflix? Negli ultimi giorni si è diffusa con insistenza la notizia di un presunto accordo tra la cosiddetta “famiglia del bosco” e Netflix per la realizzazione di una serie o documentario sulla loro vicenda.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, contatti con Netflix per diritti della storia? L'avvocata di Nathan e Catherine smentisce Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per Catherine, respinto appello, Netflix verso film sulla storia della coppiaLa casa famiglia di Vasto ha concesso solo una videochiamata alla madre nel giorno del suo 46esimo compleanno, negando la visita in presenza. Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l'assistente sociale: "È ostile con noi""È ostile" e "non ha svolto il proprio incarico con l'imparzialità richiesta dal ruolo". Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco, trattative con Netflix per realizzare un film sulla loro storia; Famiglia nel bosco, salta il nuovo incontro tra Catherine e i tre figli: tensioni con gli educatori; La famiglia nel bosco diventerà un film, avviata una trattativa con Netflix; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale. La holding della famiglia Cosulich ha rilevato lo storico brand di Casale Monferrato nato a fine Ottocento - facebook.com facebook Un padre di famiglia ucciso senza pietà! Nessuna tolleranza né sconti per chi commette omicidi: serve certezza della pena e rigore, indipendentemente dall’età, senza atteggiamenti indulgenti. x.com