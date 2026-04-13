L’avvocata della famiglia del bosco ha smentito ufficialmente le voci riguardanti un possibile film in lavorazione. Ha specificato che non ci sono accordi o trattative in corso con Netflix o altre piattaforme per un progetto cinematografico. Le dichiarazioni arrivano in un momento di grande difficoltà per la famiglia, che ha espresso come queste notizie aumentino il dolore già presente.

«Da giorni assistiamo alla falsa diffusione di notizie che non hanno altra finalità se non quella biecamente speculativa», scrive Danila Solinas, avvocata dei Trevallion - Birmingham, come fa sapere Open. E quelle voci «si traducono, e aggiungono, sofferenza ad un momento di assoluta drammaticità ed in quanto tali meritano ferma censura». Se qualche regista sta lavorando a progetti sulla storia, insomma, lo sta facendo all'insaputa della «famiglia del bosco». Per Catherine Birmingham, oggi 46 anni, questo sarà il primo compleanno lontano dai tre figli: le è stata concessa, dagli assistenti sociali, solo una videochiamata dalla casa famiglia di Vasto, dove i bambini vivono dal novembre scorso, da quando lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni dell’Aquila.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia del bosco, la smentita dell'avvocata: «Non c’è nessun film in arrivo. Queste voci aggiungono sofferenza ad un momento di assoluta drammaticità»

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