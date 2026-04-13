Falsi incidenti e interventi chirurgici urgenti | le truffe in Slovenia abbracciano i metodi della criminalità italiana

In Slovenia, si moltiplicano le truffe legate a falsi incidenti e interventi chirurgici urgenti, metodi ormai diffusi anche tra le organizzazioni criminali italiane. La maggior parte delle indagini sono condotte localmente senza un coordinamento nazionale e, ad eccezione di alcune maxi operazioni condotte da procure regionali, lo Stato italiano non ha ancora istituito una task force dedicata a contrastare questi crimini.

Tranne alcuni rari casi di maxi indagini gestite da procure diverse, lo Stato italiano non ha ancora ideato una task force nazionale sul fenomeno delle truffe. I colpi messi a segno da professionisti del settore, in larghissima parte gravitanti sulle province di Napoli e Caserta, sono migliaia e.🔗 Leggi su Triesteprima.it Maxi inchiesta ’Botto1’. Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti. Scattano sei condanneSvolta ieri in tribunale a Massa per il processo denominato ’Botto 1’, arrivato a un punto conclusivo concretizzatosi con la pronuncia di sei... Falsi incidenti e truffe, parla un investigatore privato: “Pedinamenti e intelligenza artificiale, così scopriamo i raggiri”Avellino, 12 aprile 2026 – Ci sono anche investigatori privati e pedinamenti sulle tracce dei truffatori che ingannano le assicurazioni ma prima di...