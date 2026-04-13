Falliti i negoziati tra Washington e Theran l’Iran non rinuncia al nucleare

I negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran sono terminati senza un accordo, lasciando irrisolti i punti chiave delle trattative. L’Iran continua a portare avanti il suo programma nucleare, nonostante il fallimento dei colloqui. La questione rimane al centro delle tensioni internazionali e delle discussioni sulla stabilità nella regione. Nessuna delle parti ha annunciato modifiche alle proprie posizioni, e la situazione resta in bilico.

Il fallimento dei negoziati tra Washington e Teheran segna un passaggio delicato nella già fragile architettura della sicurezza globale. Le parole di Donald Trump, che archivia i colloqui con un netto “l’Iran non rinuncia al nucleare”, riportano il confronto su un terreno che sembrava appartenere al passato: quello delle minacce incrociate. Il riferimento di Trump a un possibile blocco navale nello Stretto di Hormuz, arteria vitale per il commercio energetico mondiale, non è solo una dichiarazione di intenti, ma un segnale politico diretto a molteplici destinatari: Teheran, certo, ma anche alleati e mercati globali. Hormuz non è un punto qualsiasi sulla mappa: è il collo di bottiglia attraverso cui transita una quota significativa del petrolio mondiale.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Falliti i negoziati tra Washington e Theran, l’Iran non rinuncia al nucleare Leggi anche: Falliti i negoziati Usa-Iran, Vance lascia il Pakistan: “Nessuna promessa sul nucleare”. Iran: “Le richieste di Washington sono irragionevoli” Negoziati USA-Iran falliti nella notte: nessun accordo sul nucleare, tensione alta in Medio OrienteFalliti i negoziati USA-Iran nella notte a Islamabad: nessun accordo sul nucleare e tensione crescente in Medio Oriente con possibili ripercussioni... TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL: El Vietnam de Piedra que espera a Irán