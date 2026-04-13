Fabriano la salvezza si allontana Ndiaye dal dischetto rompe il ghiaccio Ma trionfa l’Urbino con una ripresa super

Nel match tra Urbino e Fabriano, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 3-1, grazie a una ripresa dominante. La partita si è aperta con un rigore trasformato da Ndiaye, che ha portato in vantaggio il Fabriano. Tuttavia, nell’ultimo quarto d’ora, l’Urbino ha segnato tre gol con Bartolini, Pedinelli e Boccioletti, consolidando la vittoria. Entrambe le squadre hanno schierato diverse sostituzioni nel corso del secondo tempo.

urbino 3 fabriano 1: Bartolini, Pedinelli, Boccioletti (42’ st Natale), Fraternali (26’ st Gurini), Riggioni (40’ st Bellucci), Tamagnini, Cusimano (37’ st Rinella), Morelli, Altobello, Eco, Fiorani (29’ st Palazzi). All. Mariani FABRIANO: Tafa, Stortini, Bologna, Malagrida (31’ st Chiavellini),Brevi, Trillini, Gnahe, Bracciatelli (42’ st Brodetto), Ndiaye, Mendes (31’ st Merciari), Di Cato. All. Bonura Arbitro: Chenouf di Pesaro Reti: 28’ Ndiaye (rig.), 47’ pt (rig.) e 11’ st Fiorani, 30’ st Altobello Note: espulso Gnahe al 22’ st. Partita dai due volti: la vince l’Urbino con una secondo tempo superlativo contro un Fabriano che cercava i punti per una salvezza ora sempre più difficile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, la salvezza si allontana. Ndiaye dal dischetto rompe il ghiaccio. Ma trionfa l’Urbino con una ripresa super Fabriano trionfa 2-0: Ndiaye e Di Cato siglano la vittoriaIl campo di gioco si accende sotto la luce del pomeriggio, dove il Fabriano ha trovato la vittoria che mancava da tempo. Marocco-Ecuador 1-1: El Aynaoui sbaglia dal dischetto ma si riscatta con il gol del pareggioNella prima uscita dopo la sconfitta in finale di Coppa D’Africa contro il Senegal, con le conseguenti polemiche scoppiate a seguito della sentenza...