Fabregas dopo Como - Inter | Sulle palle inattivite loro sono micidiali

Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore del Como ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che le palle inattive rappresentano un punto forte dell’avversario. La squadra aveva concluso il primo tempo con un doppio vantaggio, facendo sperare i tifosi di poter ottenere un risultato positivo, ma alla fine il risultato è stato una sconfitta. La partita ha visto un avvio promettente per il Como, che ha trovato il vantaggio nelle prime fasi.