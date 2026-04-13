Fabregas ct dell' Italia? La sua risposta spiazza tutti

Durante una serata dedicata al Premio Bearzot, Cesc Fabregas è stato intervistato e gli è stato chiesto se avrebbe mai allenato la Nazionale italiana. La sua risposta è stata breve e senza esitazioni, lasciando tutti senza parole. Fabregas ha evitato di approfondire ulteriormente l’argomento, mantenendo un tono diretto e conciso. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i presenti e i media presenti all’evento.