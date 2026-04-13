Fabregas ct dell' Italia? La sua risposta spiazza tutti
Durante una serata dedicata al Premio Bearzot, Cesc Fabregas è stato intervistato e gli è stato chiesto se avrebbe mai allenato la Nazionale italiana. La sua risposta è stata breve e senza esitazioni, lasciando tutti senza parole. Fabregas ha evitato di approfondire ulteriormente l’argomento, mantenendo un tono diretto e conciso. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i presenti e i media presenti all’evento.
Cesc Fabregas è stato premiato alla serata dedicata al Premio Bearzot. Durante le interviste, gli viene chiesto se allenerebbe mai la Nazionale italiana: la sua risposta è secchissima.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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