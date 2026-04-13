Fabio Volo conquista la Rai 3 | il nuovo progetto per ritrovare la serenità

Un noto conduttore radiofonico ha annunciato una serie di nuovi progetti che coinvolgono diversi mezzi di comunicazione. Dopo aver lavorato a lungo in radio, si prepara a tornare in televisione, partecipare a produzioni cinematografiche e a eventi dal vivo. Questa nuova fase segna un cambiamento rispetto alle sue precedenti attività, con l’obiettivo di esplorare nuove modalità di intrattenimento e coinvolgimento del pubblico.

Il conduttore radiofonico Fabio Volo sta pianificando una ripartenza su diversi canali creativi, alternando la sua presenza costante in onda con nuovi impegni televisivi, cinematografici e dal vivo. Mentre la sua attività editoriale rimane momentaneamente ferma, il volto noto di Radio Deejay si prepara a un ritorno sulla Rai 3 e a un appuntamento live a Milano. Un nuovo respiro nella televisione della terza rete. A partire da oggi, 13 aprile 2026, gli spettatori Rai 3 potranno trovare Fabio Volo nella fascia pomeridiana con un progetto intitolato Kong – Con la testa tra le nuvole. Il programma nasce dalla volontà del conduttore di proporre un format basato sulla serenità, evitando toni urlati o eccessivamente aggressivi per concentrarsi su argomenti che trasmettano benessere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fabio Volo conquista la Rai 3: il nuovo progetto per ritrovare la serenità Fabio Volo torna in Rai: tra fragilità, dolori e il progetto KongFabio Volo rientra nel palinsesto della Rai con il progetto Kong, raccontando le motivazioni personali e professionali che lo hanno spinto a tornare... Kong, Fabio Volo torna su Rai 3 ‘Con la Testa tra le Nuvole’Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, Fabio Volo torna in TV nell’access di Rai 3 con Kong – Con la Testa tra le Nuvole, dal lunedì al venerdì...