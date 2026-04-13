Fabbricati più green con 35 milioni dalla Regione

La Regione Lombardia ha annunciato un investimento superiore ai 35 milioni di euro per la riqualificazione energetica di immobili pubblici. L’iniziativa coinvolge 40 progetti distribuiti in otto province, compresa Milano. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici attraverso interventi di riqualificazione. La ripartizione dei fondi mira a sostenere interventi specifici in diverse zone della regione, con particolare attenzione alle aree urbane.

Regione Lombardia accelera sulla riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e lo fa con un investimento importante: oltre 35 milioni di euro destinati a 40 progetti distribuiti in otto province tra cui anche Milano. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici), entra ora nel vivo un’operazione che punta a rendere gli edifici pubblici più moderni, efficienti e sostenibili. L’iniziativa, finanziata con risorse del Programma Regionale FESR 2021-2027, ha un obiettivo chiaro: intervenire in modo profondo sugli immobili pubblici per migliorare le prestazioni energetiche e ridurre l’impatto ambientale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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