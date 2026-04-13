Zeenat Raja, 52 anni, lavora come mediatrice linguistica e culturale a Milano, città in cui si è trasferita oltre 30 anni fa. Nel suo ruolo, si occupa di facilitare la comunicazione tra medici e donne provenienti da Pakistan e India che sono ricoverate, oltre a mettere in contatto insegnanti e genitori di studenti che parlano urdu e hindi. La sera si dedica alla famiglia per rilassarsi.

Z eenat Raja, 52 anni, è una mediatrice linguistica e culturale. È nata in Pakistan e vive a Milano da oltre 30 anni. «Quando sono arrivata in Italia, non conoscevo la lingua e mi sentivo persa: anche le cose più semplici, come andare dal medico, erano difficili. Ho iniziato imparando l’italiano; poi, frequentando un corso per mediatrice, ho capito che quella poteva diventare la mia strada. Oggi aiuto altre donne. Le incoraggio a uscire di casa, a muoversi in autonomia con Google Maps e a usare la propria voce, perché possano orientarsi e trovare spazio nel Paese in cui vivono». Diritti umani e migrazioni, la mostra di Khalid Albaih a Brescia X Leggi anche › “Tha?latta! Tha?latta!”, l’immigrazione in mostra a Crotone, scenario del tragico naufragio Ore 6.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fa da ponte tra i medici e le donne pakistane e indiane ricoverate. Mette in contatto anche docenti e genitori di studenti di lingua urdu e hindi. La sera, si rilassa con la sua famiglia

Manager, incoraggia le imprenditrici a investire sui progetti e sulle start up di giovani donne di talento. La sera, quando non è in viaggio, si rilassa nel verde e rileggendo un classicoManager e imprenditrice, Annamaria Tartaglia ha fondato e dirige Angels4Women, il primo gruppo di business angels donne, cioè imprenditrici che...

Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e… spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui socialdi Redazione Inter News 24Lautaro Martinez si riposa in una domenica senza impegni e spolvera la bacheca dei trofei: il momento condiviso dalla...