Export vitivinicolo il supporto alle imprese
Il settore vitivinicolo rappresenta un elemento chiave dell’export italiano, con una filiera che coinvolge migliaia di aziende. Secondo un rappresentante di una società di garanzie, il vino è una delle eccellenze del Made in Italy e contribuisce in modo significativo alle esportazioni del paese. La presenza di numerose imprese nel comparto testimonia l’importanza di questa produzione per l’economia nazionale.
"IL VINO è una delle eccellenze del Made in Italy e un pilastro del nostro export, grazie a una filiera ampia che coinvolge migliaia di imprese", dice Marco Martincich (in foto), Regional Director Nordest di Sace. La Export Credit Agency partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è specializzata nel sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto dell’export e della competitività che includono gestione e protezione dei rischi, garanzie finanziarie, factoring, servizi di advisory e business matching. "In un contesto in evoluzione – prosegue Marco Martincich –, diventa sempre più importante puntare su qualità e diversificazione dei mercati.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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