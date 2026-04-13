Il settore vitivinicolo rappresenta un elemento chiave dell’export italiano, con una filiera che coinvolge migliaia di aziende. Secondo un rappresentante di una società di garanzie, il vino è una delle eccellenze del Made in Italy e contribuisce in modo significativo alle esportazioni del paese. La presenza di numerose imprese nel comparto testimonia l’importanza di questa produzione per l’economia nazionale.

"IL VINO è una delle eccellenze del Made in Italy e un pilastro del nostro export, grazie a una filiera ampia che coinvolge migliaia di imprese", dice Marco Martincich (in foto), Regional Director Nordest di Sace. La Export Credit Agency partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è specializzata nel sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto dell’export e della competitività che includono gestione e protezione dei rischi, garanzie finanziarie, factoring, servizi di advisory e business matching. "In un contesto in evoluzione – prosegue Marco Martincich –, diventa sempre più importante puntare su qualità e diversificazione dei mercati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Export vitivinicolo, il supporto alle imprese

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