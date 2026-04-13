Evo ‘Il ruolo Makélélé’ | boost +30 e Intercettazione 94! Crea il mediano perfetto per il tuo club The Makelele Role

Nel mondo dei videogiochi di calcio, viene presentata una nuova evoluzione dedicata al ruolo del centrocampista difensivo, chiamata “Il ruolo Makélélé”. Questa novità permette di aumentare di circa 30 punti molte delle statistiche principali di un giocatore, migliorando significativamente le sue capacità in campo. È possibile prendere un giocatore con un punteggio complessivo di 88 e portarlo a un livello di 90, rendendolo un elemento difficile da superare per gli avversari.

Questa Evoluzione è un tributo al centrocampista difensivo puro. Grazie a una pioggia di +30 in quasi tutte le statistiche chiave, potrai prendere un giocatore con OVR fino a 88 e trasformarlo in un muro invalicabile con un OVR finale di 90. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 50.000 crediti o 500 FC Points.. Vincoli: * OVR max: 88. Posizione: CDC o CC (non deve essere un DC).. Stili di gioco+: Max 2.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (target privilegiato). Analisi dei Miglioramenti: Il Dominio del Cerchio Centrale. Il boost di +30 applicato alle statistiche di difesa, fisico e impostazione crea un profilo da top player assoluto: Muro Invalicabile: Con 94 di Intercettazione, 93 di Lettura difensiva e 92 di Contrasto in piedi, il tuo giocatore diventerà un incubo per ogni trequartista.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Evo ‘Arretramento’: trasforma il tuo mediano in un difensore d’élite con boost +25 in difesa e fisico! (Dropping Deep)EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione mirata a chi cerca maggiore solidità e intelligenza tattica nella propria linea difensiva.

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