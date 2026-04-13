Evade più volte dai domiciliari a Collecchio | i carabinieri arrestano un 27enne straniero

Nella provincia di Parma, i carabinieri di Collecchio hanno arrestato un uomo di 27 anni, di nazionalità straniera, dopo aver scoperto che era evaso più volte dai domiciliari. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Bologna. Il 27enne era già stato sottoposto a misure restrittive in precedenza.

I carabinieri della Stazione di Collecchio, nell'ambito di un'ampia e scrupolosa attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, hanno eseguito nei giorni scorsi un provvedimento restrittivo di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Bologna, nei confronti di un 27enne.🔗 Leggi su Parmatoday.it Evade più volte dai domiciliari, trentaseienne arrestato: sconterà la condanna in carcereIn più occasioni, infatti, durante i controlli effettuati dalle forze di polizia, il pregiudicato non è stato trovato in casa, contravvenendo così... Fondi, evade più volte dai domiciliari: ladro di bici elettriche finisce in carcereFondi, 8 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Fondi, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.