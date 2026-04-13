A Katowice, in Polonia, si sta svolgendo la quinta giornata degli Europei individuali di scacchi. Tra i partecipanti, un giocatore italiano ha ottenuto un successo importante, battendo un avversario georgiano e portandosi in testa alla classifica con 4,5 punti su 5. La competizione vede molte partite in corso e la classifica si sta delineando con giocatori che cercano di consolidare le proprie posizioni.

A Katowice, in Polonia, la quinta giornata degli Europei individuali di scacchi ha un’Italia protagonista grazie alla prestazione di Lorenzo Lodici, che con 4,5 punti su 5 è tornato a occupare la vetta della classifica. Il torneo sta vivendo momenti di grande intensità tattica, con gli azzurri impegnati in sfide decisive per la loro posizione nel gruppo di testa e nel resto della graduatoria. La scalata di Lodici e il duello psicologico di Moroni. L’atmosfera si è fatta elettrica sul tabellone di Lorenzo Lodici, che ha saputo imporsi con una vittoria magistrale contro il georgiano Giga Quparadze. La partita, sviluppatasi su una Siciliana, ha il giocatore italiano orchestrare un attacco implacabile: l’arrocco del Nero è finito sotto pressione, diventando il fulcro di una manovra che ha coinvolto ogni singolo pezzo della scacchiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europei scacchi: Lodici travolge il georgiano e guida la classifica

Scacchi: agli Europei partono bene sei azzurri tra cui LodiciPartiti gli Europei assoluti a Katowice, che eleggeranno il nuovo campione continentale individuale di scacchi.

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