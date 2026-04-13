Le formazioni ufficiali dell'andata dei quarti di finale di Europa League sono state rese note, accendendo l'interesse per le prossime sfide. Le squadre coinvolte si preparano a scendere in campo con le formazioni annunciate, mentre i tifosi attendono con entusiasmo le partite che decideranno le semifinali. La competizione prosegue con partite che promettono intensità e spettacolo sui campi europei.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi, il Bologna guarda a Santiago Castro, Jonathan Rowe e Federico Bernardeschi in vista del quarto di finale di Europa League contro Ollie Watkins dell’Aston Villa. L’incontro avrà inizio allo Stadio Dall’Ara alle 20:00 ora locale (21:00 CEST). I tifosi possono seguire i preparativi e le azioni live tramite il Liveblog. La squadra di Vincenzo Italiano è stata una delle sorprese nei sedicesimi di finale, sconfiggendo la Roma dopo un pareggio all’andata di 1-1 e una vittoria per 4-3 ai tempi supplementari allo Stadio Olimpico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Europa League: formazioni ufficiali andata quarti di finale svelate, attesa alta per le sfide!

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