Europa League | formazioni ufficiali andata quarti di finale svelate attesa alta per le sfide!
Le formazioni ufficiali dell'andata dei quarti di finale di Europa League sono state rese note, accendendo l'interesse per le prossime sfide. Le squadre coinvolte si preparano a scendere in campo con le formazioni annunciate, mentre i tifosi attendono con entusiasmo le partite che decideranno le semifinali. La competizione prosegue con partite che promettono intensità e spettacolo sui campi europei.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi, il Bologna guarda a Santiago Castro, Jonathan Rowe e Federico Bernardeschi in vista del quarto di finale di Europa League contro Ollie Watkins dell’Aston Villa. L’incontro avrà inizio allo Stadio Dall’Ara alle 20:00 ora locale (21:00 CEST). I tifosi possono seguire i preparativi e le azioni live tramite il Liveblog. La squadra di Vincenzo Italiano è stata una delle sorprese nei sedicesimi di finale, sconfiggendo la Roma dopo un pareggio all’andata di 1-1 e una vittoria per 4-3 ai tempi supplementari allo Stadio Olimpico.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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