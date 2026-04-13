ETF Hyperliquid | Bitwise accelera con nuovi partner per il lancio
Bitwise ha presentato una seconda modifica alla richiesta per l’ETF spot su Hyperliquid presso la Securities and Exchange Commission. L’aggiornamento riguarda l’elenco dei partner commerciali autorizzati, in vista di un eventuale lancio sul mercato statunitense. La società ha comunicato l’intenzione di accelerare il processo, inserendo nuovi soggetti nella documentazione ufficiale presentata alle autorità di regolamentazione.
Bitwise ha presentato una seconda modifica alla richiesta per l’ETF spot su Hyperliquid (HYPE) presso la SEC, aggiornando l’elenco dei partner commerciali autorizzati in vista di un possibile debutto sul mercato statunitense. L’operazione, avvenuta venerdì 10 aprile, vede l’inserimento di nuovi attori chiave nel processo di trading del fondo gestito dall’asset manager. L’aggiornamento documentale inviato alle autorità di regolamentazione introduce nomi di grande rilievo nel settore della liquidità digitale. Tra i nuovi soggetti approvati per agire come controparti di negoziazione figurano FalconX, Flowdesk, Nonco e Wintermute. Questa mossa...🔗 Leggi su Ameve.eu
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