Esplorando i Lepini trekking a Monte Malaina
Un percorso panoramico si snoda lungo le pendici dei Monti Lepini Orientali, partendo dalla valle di Pian della Croce. Il tragitto attraversa zone dove si conservano tracce di attività agricole e pastorali, richiamando la storia di questi territori. L'itinerario si svolge tra paesaggi suggestivi e punti di vista che offrono scorci sulla natura circostante, rendendo l'esplorazione adatta a chi desidera immergersi nella bellezza dei Lepini.
Un suggestivo itinerario panoramico sulle pendici dei Monti Lepini Orientali.Questa piccola avventura inizierà dalla splendida valle sospesa di Pian della Croce, fra antiche testimonianze di agricoltura e pastorizia.Il sentiero incrocerà gli ingressi della Grotta di Monte Fato e dell'Ouso di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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