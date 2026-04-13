Eredità Agnelli la Procura chiede il rinvio a giudizio per Elkann e Ferrero I legali | Passaggio assolutamente atteso

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann, nell'ambito di un procedimento riguardante l'eredità Agnelli. Le accuse mosse sono di truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta. I rappresentanti legali degli indagati hanno commentato la notizia definendola un passaggio previsto nel corso dell'indagine. La richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata presso il tribunale competente.

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