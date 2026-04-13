Un gruppo di tredici studenti francesi provenienti dal collège Joséphine Baker di Le Mans ha visitato la scuola secondaria di primo grado Alessandro Ottolini di Rescaldina. La visita fa parte di un programma di scambio europeo e vede i giovani provenienti dalla Francia passare alcuni giorni in Italia. Durante il soggiorno, gli studenti hanno partecipato a diverse attività all’interno della scuola e hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la realtà locale.

Un gruppo di 13 studenti provenienti dal collège Joséphine Baker di Le Mans ha visitato la scuola secondaria di primo grado Alessandro Ottolini di Rescaldina, portando la dinamica dello scambio europeo nel cuore della provincia varesina. L’iniziativa, che si è svolta nell’arco di tre giorni durante l’attuale anno scolastico, è stata resa possibile grazie all’accreditamento Erasmus+ ottenuto dall’istituto locale per i progetti di mobilità. L’accoglienza ufficiale è avvenuta nell’auditorium dell’istituto, dove gli studenti delle classi prime hanno organizzato una cerimonia di benvenuto caratterizzata dall’esecuzione degli inni nazionali francese e italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erasmus a Rescaldina: 13 studenti francesi portano il mondo in classe

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