Dalla mostra Due sguardi sull’Artico a confronto al volume The Fight of the Forest: Alaska, il climate artist e Goodwill Ambassador di SEA BEYOND racconta il suo lavoro tra esplorazione, fotografia e consapevolezza ambientale, in occasione del centenario della spedizione all'Artico di Umberto Nobile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enzo Barracco, Alaska e Artico: la mostra e il progetto SEA BEYOND con Prada

Appennino protagonista con il convegno “Appenniners” e la mostra in piazza Re EnzoL’Appennino torna al centro del dibattito pubblico e della vita culturale bolognese.

La top Bella Hadid è la prima beauty ambassadir globale Prada. Debutta con Prada Touch, il primo blush multiuso della Maison, multiuso e sensorialeLa 29enne Bella Hadid, è la nuova (e prima) Global Beauty Ambassador di Prada Beauty: incarna alla perfezione una femminilità contemporanea,...