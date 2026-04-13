Enzo Ambrosino ucciso sotto casa a sprangate e coltellate | arrestato un 50enne per omicidio

Nella notte tra venerdì e sabato, un uomo di 30 anni è stato ucciso sotto casa a Induno Olona, in provincia di Varese. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate. Dopo le prime indagini, un uomo di 50 anni è stato fermato e accusato di omicidio. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.