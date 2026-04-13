Enzo Ambrosino ucciso sotto casa a sprangate e coltellate | arrestato un 50enne per omicidio
Nella notte tra venerdì e sabato, un uomo di 30 anni è stato ucciso sotto casa a Induno Olona, in provincia di Varese. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate. Dopo le prime indagini, un uomo di 50 anni è stato fermato e accusato di omicidio. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Svolta in meno di 24 ore nelle indagini sull’omicidio di Enzo Ambrosino, il 30enne che lavorava come panettiere a Como, ucciso nella notte tra venerdì e sabato sotto casa a Induno Olona (Varese). I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno fermato uno dei presunti responsabili: si.🔗 Leggi su Quicomo.it
Agguato sotto casa, ucciso a sprangate il 30enne Enzo Ambrosino: feriti padre e fratello, tornava dalla festa della figliaStava rientrando a casa dopo la festa di compleanno della figlia quando è stato assalito sotto il portone.
Chi era Enzo Ambrosino, 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno OlonaÈ Enzo Ambrosino il 30enne che è stato ucciso a colpi di coltello e di mazza davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese).