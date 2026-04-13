Entrare in guerra può sembrare semplice, ma uscirne si rivela spesso molto complicato. Questa idea, condivisa da storici di epoche passate, sottolinea come le conseguenze di un conflitto siano difficili da gestire e risolvere. La riflessione risale a tempi antichi, quando autori come Sallustio e Tito Livio hanno scritto sulla complessità di porre fine a una guerra una volta iniziata.

MONDO. Sin dall’antichità storici come Sallustio e Tito Livio ci hanno ricordato che è facile entrare in una guerra, ma ben più difficile uscirne. Ed è proprio ciò che sta succedendo a più di 40 giorni dall’inizio del conflitto in Iran scatenato da Israele e Stati Uniti. Il primo tentativo di dialogo a Islamabad è andato a vuoto probabilmente per l’errata percezione americana circa l’atteggiamento iraniano verso il negoziato. Teheran sente di aver vinto la guerra sopravvivendo ai bombardamenti, provocando danni gravissimi alle infrastrutture dei Paesi del Golfo ed esercitando di fatto il controllo sul passaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Entrare in guerra è facile, non uscirne

«Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra»Giorgia Meloni ha chiarito un po' la linea – per ora cauta – del governo in questa crisi, ma ha anche detto che invierà aiuti ai paesi del Golfo...

Entrare in guerraPer Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi Approvata la risoluzione sull’Iran.

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