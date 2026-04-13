Nella partita più recente, il portiere ha fatto il suo ingresso in campo in ritardo, contribuendo alla perdita di due punti dalla squadra. La nazionale italiana si prepara ormai per il torneo del 2027, con alcuni giocatori che si avvicinano alla conclusione del ciclo attuale. La gara ha lasciato alcune ombre sul rendimento complessivo, mentre i tecnici lavorano per migliorare gli aspetti ancora da perfezionare.

"> Due punti persi, forse qualcosa in più. Il Napoli si ferma a Parma e lo fa nel momento meno opportuno, proprio quando la rincorsa sembrava poter riaprire scenari insperati. Antonio Corbo, su la Repubblica Napoli, racconta un pareggio carico di contraddizioni: un risultato che lascia insieme rimpianti ed elogi, sospeso tra ciò che poteva essere e ciò che resta. Antonio Corbo di la Repubblica Napoli sottolinea come la giornata degli azzurri sia stata un’altalena emotiva: prima l’illusione di poter avvicinare l’Inter, poi la realtà di una distanza che si allarga a nove punti. A sei giornate dalla fine, però, il Napoli non può permettersi di spegnere il motore, forte di una squadra che, pur tra mille difficoltà, continua a dimostrare solidità e qualità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Entra tardi Alisson, 2 punti persi. Azzurri quasi pronti per il 2027

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