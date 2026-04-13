Enoturismo | il vino guida i viaggi e scala i mercati globali

Durante un evento internazionale dedicato al settore del vino, si è evidenziato come l’enoturismo stia crescendo come elemento chiave per il settore vitivinicolo. La produzione vinicola viene riconosciuta come motore di sviluppo economico, con un ruolo importante nel promuovere i viaggi e aprire mercati a livello globale. La manifestazione ha attirato operatori e professionisti da diversi paesi, sottolineando l’interesse crescente verso questo segmento.

A Verona, in occasione del consueto appuntamento mondiale dedicato al settore vitivinicolo, emerge un quadro chiaro sulla capacità della produzione vinicola di trainare l’economia nazionale attraverso il turismo. I dati e le riflessioni degli esperti presenti indicano come il vino non sia solo un prodotto agricolo, ma un potente motore di attrazione che supera per impatto settori iconici come la moda o il lusso automobilistico, agendo da catalizzatore per la scoperta dei territori. Geomarketing e flussi turistici: il potere del calice sulle abitudini globali. Il mercato dell’enoturismo si attesta su cifre monumentali, con un valore annuo che sfiora i 40 miliardi di euro a livello globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enoturismo: il vino guida i viaggi e scala i mercati globali Leggi anche: Dalla Francia ai mercati globali: il vino campano protagonista alla fiera internazionale di Parigi Vivai Rauscedo: confermata la guida per sfidare i mercati globaliLa guida della cooperativa Vivai Cooperativi Rauscedo ha ricevuto una conferma ufficiale durante l’ultimo incontro del Consiglio di Amministrazione...