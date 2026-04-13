Energia in Medio Oriente | il nuovo polo di Leishen a Jubail

Leishen Energy continua lo sviluppo del suo nuovo polo a Jubail, in Arabia Saudita, seguendo il programma stabilito. L’azienda ha annunciato che l’espansione industriale procede senza ritardi, nonostante le tensioni geopolitiche nella regione. La fase di costruzione e installazione degli impianti è in corso e si prevede che il progetto venga completato nei tempi previsti. La presenza di Leishen Energy rafforza l’interesse internazionale nell’area del Medio Oriente.