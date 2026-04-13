Energia in Medio Oriente | il nuovo polo di Leishen a Jubail
Leishen Energy continua lo sviluppo del suo nuovo polo a Jubail, in Arabia Saudita, seguendo il programma stabilito. L’azienda ha annunciato che l’espansione industriale procede senza ritardi, nonostante le tensioni geopolitiche nella regione. La fase di costruzione e installazione degli impianti è in corso e si prevede che il progetto venga completato nei tempi previsti. La presenza di Leishen Energy rafforza l’interesse internazionale nell’area del Medio Oriente.
L’espansione industriale di Leishen Energy in Arabia Saudita prosegue secondo la tabella di marcia stabilita, nonostante le tensioni geopolitiche che colpiscono l’area. La holding con sede nelle Isole Cayman ha confermato lunedì che la sua divisione LSE Energy International sta lavorando per concretizzare un nuovo polo produttivo strategico situato nei pressi del porto di Jubail. Il progetto si trova attualmente in una fase cruciale che coinvolge la definizione degli accordi per i terreni industriali necessari alla costruzione, il completamento dei necessari studi di fattibilità tecnica e l’iter per ottenere le autorizzazioni dalle autorità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...
Leggi anche: “Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” Giovedì 5 marzo a Milano l’incontro con Pejman Abdolmohammadim docente e visiting scholar del Centro per gli Studi sul Medio Oriente dell’Università di Berkeley