Energia a km zero | sconti in bolletta tra Caltanissetta e Agrigento

Tra le province di Caltanissetta e Agrigento, si sta sviluppando un nuovo modello di gestione dell’energia, con l’attivazione di un progetto chiamato SEC. La CER Sicilia ETS ha avviato le attività per mettere in pratica questa configurazione territoriale, che mira a promuovere un consumo energetico più locale e sostenibile. L’operazione comporta anche sconti in bolletta per gli utenti coinvolti nel territorio.

Un nuovo modello di gestione energetica prende forma tra le province di Caltanissetta e Agrigento, dove la CER Sicilia ETS ha dato il via operativo alla configurazione territoriale denominata SEC. L’iniziativa mira a distribuire circa 4 milioni di kWh all’anno generati da impianti fotovoltaici locali, permettendo a cittadini, imprese ed enti pubblici di beneficiare di incentivi economici legati al consumo di energia prodotta a chilometro zero. L’integrazione tra produzione rinnovabile e consumo locale si concretizza attraverso un meccanismo che trasforma l’energia prodotta in un vantaggio economico diretto per i soci. Grazie alle direttive...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia a km zero: sconti in bolletta tra Caltanissetta e Agrigento Decreto Energia, sconti in bolletta anche senza bonusArrivano sconti sulla bolletta della luce anche senza il bonus sociale; a poterli applicare saranno, a determinate condizioni, direttamente le... Via libera del Governo al Decreto Energia: sconti in bolletta per famiglie e impreseAiuti fino a 315 euro l'anno per i nuclei vulnerabili e un contributo volontario per redditi sotto i 25mila euro.